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中職／兄弟魏碩成心態不同一軍好投 補求婚還自曝是女兒傻瓜

中央社／ 新北17日電
中職中信兄弟隊16日在台中洲際球場進行與味全龍隊的保留比賽，兄弟投手魏碩成中繼5.1局無失分、好投壓制，率隊拿勝，賽後也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）
中職中信兄弟隊16日在台中洲際球場進行與味全龍隊的保留比賽，兄弟投手魏碩成中繼5.1局無失分、好投壓制，率隊拿勝，賽後也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）

中職中信兄弟隊投手魏碩成昨天中繼好投拿勝，自評今年最大不同是心態，想法更簡單，但給自己適當壓力，不辜負二軍教練團的期待；除了補給老婆求婚，還自曝是「女兒傻瓜」。

中信兄弟隊投手魏碩成本季直到昨天才首度一軍出賽，對味全龍隊中繼投5.1局僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以3比1拿勝，魏碩成拿下本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

魏碩成在頒獎台上向老婆感性求婚，他今天賽前受訪表示，兩人已經登記、小孩也出生了，答應老婆很久要給她一個求婚，昨天剛好天時地利人和，在主場拿下MVP、也實現承諾。

魏碩成感性告白老婆，「雖然我還不是一個成功的男人，但我身後已經有一個很偉大的女人。」他表示，沒有事先想好，講的都是心裡話，談起目前約10個月大的女兒，被問起是不是「女兒傻瓜」，他笑回：「一開始我以為我不是。」

魏碩成本季二軍出賽表現亮眼，防禦率僅1.76，他表示，在技術上沒有太大的不同，主要是心態上的改變，過去只要遇到狀況，可能就會有5、6種不同的想法，二軍投手教練王建民、鄭錡鴻都會提醒，把想法簡單化，也鼓勵他技術層面其實沒有問題，主要就是心理層面。

此次上到一軍前，二軍的教練也有鼓勵，魏碩成表示，「他們告訴我，我已經準備好了，上一軍就是好好表現、釋放自己」，二軍的投手教練在自己身上花了很多心思，不能辜負他們的期望，一定要表現好。

兄弟陣中洋投象魔力、泰迪先後離隊，新洋投還沒來之前，總教練林威助點名魏碩成也是本土先發輪值人選。魏碩成表示，保持平常心，做好該做的事情，剩下的都是結果論，無論定位是什麼，盡自己力量為球隊盡一份心力。

中信兄弟 鄭錡鴻

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