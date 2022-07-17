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中職／速球王必勝有方法 王勝偉探聽「老將優惠」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將王勝偉。記者陳正興／攝影
富邦悍將王勝偉。記者陳正興／攝影

今年中職明星賽技術挑戰賽的「野手速球王」項目，出現38歲老將王勝偉的名字，年紀比對手們大10歲以上，但他不是沒有求勝慾望，好奇問起是否有「老將優惠」自動加10公里。

中職聯盟日前公布今年參與明星賽的完整名單，其中在速球王的部分，國家隊派出詹子賢、郭天信，明星隊則是王勝偉與拿莫．伊漾，另有4位神秘嘉賓。

王勝偉高齡參賽，連隊友都問他：「學長，你是參加比快的還是比慢的？」他解釋決定出戰關鍵，「沒有真正站在投手丘上測過自己的球速，想說試試看，也體驗看看站在投手丘的感覺，我一直想看看投手可以投那麼快是因為哪些能力。」

王勝偉坦言，如果可以，當然是年輕時去比會比較好，「現在都38了，球速是可以快到哪去。」他印象中前次投球已經是國、高中了，現在的球速據捕手目測為130到135公里之間，而明星賽前一次有這個項目為2018年，當時詹子賢飆出最速的147公里。

王勝偉笑說，參加就有要贏的野心，就像前幾天遇到參加全壘打大賽的林智勝，「他也是求勝慾望很強，參加就是要拿下。所以我也是，參加就要拿下，幫我增加10公里。」

明星賽 王勝偉 球速

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