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中職／沒當成悍將的「塞子」 羅力：責任在於我
富邦悍將隊資深洋投羅力昨天花光4：0領先，不僅自己的中職生涯百勝要等等，球隊的頹勢也推進到11連敗，他對此扛責，認為昨天輸球責任在於他。
羅力昨天前3局未掉分，先握有4：0領先，卻在第4局出現大亂流，單局被敲4安打、2保送，讓領先轉眼成空，第5局獲得續投、再拚勝投的機會，但他的狀況並未回穩，接連被敲兩支二壘打，再對林承飛投出保送後被換下，此戰以4.2局失5分作收。
百勝失利，也未能當悍將隊的「塞子」助隊中止連敗，羅力坦言球隊正處於辛苦的時候，而自己是資深選手，也在中職打滾多年，希望自己上場可以幫助球隊扭轉氣勢，卻沒能辦到。
羅力指出，「昨天輸球在於我的狀況不好，團隊一開始氣勢很好，也很早就打下分數，讓我可以在領先時投球，但很不幸昨天我的狀況不是那麼好。」球路偏高、找不到節奏，成為昨天他的難題，「球路一高起來，就被掌握到，必須利用接下來這段時間盡快調整。」
羅力在6月10日就已取得第99勝，接下來因為疫情、下雨導致好事多磨，現在又繳出一場內容不佳的比賽，但他認為並非受到漫長的等待影響，「我的身體感覺很好，也做好心理準備就是來贏球，只是最後結局不如意，但自己已經盡了努力，碰到問題就是想辦法克服。」
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