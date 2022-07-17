中職／高國麟回二軍搶救守備 丘總想找他聊一下

富邦悍將隊昨天以5：8輸給樂天桃猿隊，外野手高國麟第8局的守備瑕疵直接釀成一支三壘打，今天已解除他的疫情支援，接下來將回到二軍搶救守備，總教練丘昌榮也直言他的守備必須盡快穩定下來，「如果他沒有辦法穩定守備，機會就會讓給別人。」

兩隊昨天以5：5進入8局下，嚴宏鈞打向右外野，先因申皓瑋的接球瑕疵形成二壘打，林立補上超前安打，成晉挑戰左外野，高國麟在判斷上猶豫了一下，接球不成反而漏到後面，讓他一口氣跑出三壘打。

高國麟近期是以疫情支援的名義升上一軍，今天已換回莊韋恩。高國麟今年有不少對戰局傷害頗大的守備問題，丘總也看在眼裡，「打擊狀況比較難掌握，但是基本守備的部分，教練團有跟他講，我等一下也想再找他。」隨後就見丘總找上他深聊。

丘昌榮表示，「最主要希望他把比較細節的東西做好，我想他一定有能力，只是可能要再給他調整一下，也會給他菜單，請二軍教練再協助他，希望他可以盡快把守備調整好。」

丘昌榮直言，高國麟的判斷需要加強，「他只要守備能夠正常，我相信他對球隊的貢獻、下場次數才會比較多，我們也很期待他趕快調整好，因為外野現在3個希望可以盡快固定下來，如果他沒有辦法穩定守備，機會就會讓給別人。」