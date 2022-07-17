中職／3張「A」剩1張新洋投暫無影 助總盤點本土先發

中信兄弟隊今天在上半季封關戰出戰富邦悍將隊，未能延續去年的冠軍氣勢，必須進入下半季爭取另外兩張季後賽門票，在3大洋投只剩德保拉的情況下，總教練林威助也坦言新洋投尋覓進度稍慢了一點，但團隊成績不是單一環節的問題，「不可能一個好就全部好，齒輪要咬得住才能動。」

兄弟去年上半季打下35勝24敗1和、勝率5成93，登頂季冠軍，最終也強勢奪下總冠軍，今年季前組軍豪華3大洋投聲勢驚人，想不到上半季還沒結束，3張「A」已經打到只剩1張，象魔力被南韓職棒挖角，泰迪則以家務事為由提出提前終止合約，只剩德保拉獨挑大梁。

兄弟僅剩今天與悍將隊一戰，就將完成上半季賽事，23日迎接下半季首戰。回顧球隊上半季整體狀況，林威助指出：「球隊每年起伏一定都會有，今年中繼、先發的部分都有不穩定的狀況，加上疫情爆發，主力也有遇到疫情隔離，可能沒有打得那麼穩。」

先發洋投僅剩德保拉一人，牧田和久的用球數則還無法承擔先發，林威助說：「領隊有說會找兩位洋投，目前還沒有聽說要找哪位，可能還沒簽約，這個時間點可能會稍微晚一點，目前有其他本土人選，像是昨天魏碩成丟得也不錯，就是看下半季能不能穩定出賽。」

本土先發投手包括鄭凱文、吳哲源、魏碩成、黃恩賜、呂彥青都是人選，但誰放先發、誰放牛棚還需討論。

林威助表示，「先發投手穩定了，中繼無法穩定下來，還是無法贏球，教練團會去評估把誰放在什麼位置比較適合，畢竟該贏的球賽就要盡力贏下來，對球隊勝率會比較加分。」