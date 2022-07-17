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中職／輸球怪女記者進休息室 黃麗華見證採訪職棒艱辛

中央社／ 台北17日電
台北市立棒球場2000年11月25日亮起最後一次夜間照明，照亮最後一場比賽。聯合報系資料照／記者盧振昇攝影
台北市立棒球場2000年11月25日亮起最後一次夜間照明，照亮最後一場比賽。聯合報系資料照／記者盧振昇攝影

棒球就是男人的世界」，媒體工作者黃麗華自1991年（職棒2年）起採訪職業棒球，經歷諸多職場不友善，甚至遇過球隊輸球，竟質疑黃麗華是否觸犯女性不得進休息室禁忌。

被球迷暱稱為「熊媽媽」的黃麗華是台灣少數資深職棒女記者，採訪資歷超過30年，日前接受球評曾文誠與主播梁功斌主持的podcast節目「台北市立棒球場」訪談時直言，女性跑職棒非常辛苦。

她說，早年採訪中華職業棒球大聯盟女記者不多，職棒生態又視女性為禁忌，女記者與球員、教練互動受許多限制，採訪過程困難重重。

曾文誠回憶，那個年代有球員完全不讓女性碰手套，即使妻子也不例外；黃麗華說，她不會觸碰或踩過任何球具，站在球員邊會保持一定距離，除非聽不清楚才靠近一點，「他們非常迷信這個東西」。

黃麗華告訴中央社記者，1993年幾名女記者圍著資深總教練採訪，大家稍微靠近一點對方就往後退，「這是自然反應，有些教練受的教育就是覺得要離女孩子遠一點」。

此外，黃麗華表示，以前台北市立棒球場球員休息室有矮牆，所有男記者都能進去與球員勾肩搭背聊天，女記者只能站在矮牆外訪問，「這就是規矩，女孩子就是不能踏進去」；當時曾有總教練叫她進去坐著聊，但黃麗華拒絕，擔心「你們輸球又怪我」。

黃麗華也曾在球場記者室看比賽，局間想去上廁所，卻看到日籍教練坐在通道階梯上擋住去路，「我覺得他是故意的，他就是要坐在那裡，不讓你任何人，尤其是女孩子（進出）」；黃麗華不敢請對方移動，只好一直忍到比賽結束。

黃麗華說，當時記者室沒單獨出入口，進出須經球員休息室，但比賽開始後球員休息室只開放球員進出，「那是他們工作的地方，不可以讓外人、尤其更不希望女記者在比賽中進出」，導致黃麗華後來只要去那個球場採訪，賽前一定先上廁所。

黃麗華表示，2006年在球場與某球員約好賽前去休息室訪問，偏偏球隊那場在大幅度領先情況下連續丟分吞敗，她賽後返家途中接到球團領隊電話質疑，「妳今天賽前有沒有去我們休息室？」、「妳為什麼賽前要來我們休息室？」

黃麗華雖解釋是與選手約訪，但對方卻把輸球責任怪在她頭上。她掛電話後非常生氣，向職棒記者聯誼會反映，2006年中職已開放記者賽前進球員休息室約訪，為何輸球變女記者責任？沒想到有男記者覺得黃麗華「大驚小怪」；黃麗華反問對方知不知道女記者採訪受到多少歧視，「他不知道，因為他只在乎自己跑新聞」。

場內採訪艱辛，場外職場環境也未臻友善，曾文誠回憶，當時男記者常講黃色笑話，而黃麗華說，有時第一時間聽不太懂，那些男性應不是惡意，「就不要去理會他，反正這就是一個生態」。

黃麗華說，早年女性採訪須南北奔波的職棒非常辛苦，要犧牲的事太多，當媽媽難度更高，如果孩子生病，可能被責怪「妳一個媽媽把孩子丟在家裡，跑去哪了？」

黃麗華在晚報工作時中午截稿，上午7、8時須起床寫稿、發稿，下午2時到球場，比賽結束近晚間10時，當媽媽後，如果要出差，只好把女兒寄在母親家。

時代變遷，越來越多女性投入職棒記者、防護員或心理諮商等，黃麗華覺得這樣很好，「棒球不再是男人的世界」。女性身影在球員休息室越來越常見，也很少被差別對待。

黃麗華表示，棒球只是縮影，很多行業的女性被排斥在外，只是棒球尤其明顯。「大家在觀念上慢慢地開放，光一個記者要走進休息室，以我來講就花了20幾年」。

曾文誠接受中央社記者訪問時說，印象中早年跑職棒女記者僅2、3人，現在更多女性投入各種與職棒相關工作，最大轉變是讓原本以男性為主的棒球世界習慣女性工作者的存在，如果未來有女性任管理職，可能會有更大改變。

美國職棒大聯盟（MLB）邁阿密馬林魚隊2020年任命有華裔背景的伍佩琴（Kim Ng）任球團總經理，打破MLB百年來性別框架；2021年首度出現全由女性任播報員和球評；中職2011年出現首名女領隊，由兄弟象隊老闆洪瑞河長女洪芸鈴接任，而現任富邦悍將副領隊陳昭如也是女性。不過，以職棒界管理階層，女性仍是少數。

台北市立棒球場最後一場比賽，由中華職棒明星隊出戰台北大學明星隊。聯合報系資料照／記者盧振昇攝影
台北市立棒球場最後一場比賽，由中華職棒明星隊出戰台北大學明星隊。聯合報系資料照／記者盧振昇攝影
早年台北市立棒球場的周遭並無林立的高樓，但在那個社會並不富裕，卻充滿棒球熱情的年代，就算一場三級青少年棒球賽，都能吸引滿坑滿谷的觀眾。聯合報系資料照
早年台北市立棒球場的周遭並無林立的高樓，但在那個社會並不富裕，卻充滿棒球熱情的年代，就算一場三級青少年棒球賽，都能吸引滿坑滿谷的觀眾。聯合報系資料照

棒球 中職

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