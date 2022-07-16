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中職／陳冠宇心態還要調整 曾總點名2新秀投得好

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊今晚在桃園主場面對開賽4分落後，最終以8：5逆轉擊敗富邦悍將隊，總教練曾豪駒點名莊昕諺、邱駿威2名投手踩住煞車是一大收穫，至於先發掉4分的陳冠宇，則是心態上還要調整。

陳冠宇今天投3局就丟掉4分，接手的莊昕諺投3.1局無失分，讓猿隊有機會追平、領先，賴鴻誠0.1局、邱駿威0.2局也沒狀況，反而是提前上班的終結者豪勁丟掉1分被追平，好在打線追加分數，投1.2局的豪勁反而收下勝投。

曾豪駒表示，陳冠宇今天狀況確實沒那麼平穩，還需要再加油，「投球上要過自己這一關，壘上有人投的球都比較閃躲，未來還要先發要調整心態。」下半季陳冠宇是否調整定位？曾豪駒認為還需要再商議。

莊昕諺、邱駿威兩名年輕投手在今晚有好表現，曾豪駒說：「看到成長，關鍵第4局有把狀況壓下來，是今天最大收穫。」至於豪勁8局提前上，曾豪駒也解釋，一開始就設定該局有狀況就換他上，「因為後面休息好幾天，也想守住1分差。」

林立單場4安、3分打點，包括4局的追平安打、8局超前安，他表示，目標是球隊贏球，即使落後還是互相提醒，不要放棄，想辦法上壘、推進，「無論成功、失敗，還是要朝著目標去做，才有機會追平、超前。」

賽後林立以3成50打擊率、8轟、77分打點暫居三冠王，他表示，成績不是優先，重點是幫助到球隊、做好自己的角色就很滿意，「這也只是上半季，數字要等整季打完再來看，個人成績順其自然。」

曾豪駒 陳冠宇 林立 樂天桃猿 富邦悍將

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