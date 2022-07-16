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中職／悍將苦吞11連敗 丘總：有拚戰還要努力很多

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊總教練丘昌榮。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊今晚以5：8輸給樂天桃猿隊，一度握有的4分領先被追平，羅力也錯過百勝，吞下11連敗後，總教練丘昌榮坦言：「還要努力很多，但大家有拚戰到最後，這場如果沒有守備瑕疵，是還不錯的比賽。」

今晚羅力前3局沒失分，隊友也給了4分支援，眼見百勝有望，卻在4局下被敲4支安打，加上2次保送，丟掉4分被追平，5局續投後多抓2出局，但也多丟1分，留下4.2局失5分的成績。

丘昌榮表示，對方打者有鎖定球種，導致第4局耗了不少球數，「對方對他很熟悉也很有耐心，投起來比較辛苦一點，5局續投當然是為了讓他拚百勝。」

悍將隊在8局上一度追平，羅力敗投解套，不過8局下又掉3分，無力追趕，丘昌榮表示：「被追平的時候，大家難免有點急，這是今年滿不好的一個缺點，前面不管得幾分，都要把握那樣的氣勢跟攻勢。」

8局上悍將隊原有機會超前，不過林哲瑄從二壘拚本壘，遭到觸殺，丘總此時提出挑戰，結果沒能翻盤，丘昌榮表示，主要是重複確認，對方捕手一開始站在前面，但後來回去看影片，是有退後接球，「那一分想要拚，沒有話說」。

吞下11連敗，丘昌榮表示，過程中一直有跟球員談話，「有嚴厲的、有鼓勵的，連敗球員不願意，我們也不願意，還是繼續努力。」

賽後丘昌榮也跟球員談到，這場守備有些瑕疵，「不然大家都有拚戰到最後，這樣輸球，我覺得比人家還要努力很多，如果沒有那些瑕疵，今天算是還不錯的一場球賽。」

富邦悍將 丘昌榮

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