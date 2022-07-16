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中職／林立4安3打點救猿 悍將11連敗平隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿林立。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿林立。圖／聯合報系資料照

羅力挑戰百勝失敗，富邦悍將隊今晚的4分領先化為烏有，最終以5：8輸給樂天桃猿隊，吞下11連敗追平隊史單季最長連敗紀錄，距離聯盟紀錄也只差2場。

悍將隊前3局趁著猿隊先發陳冠宇不穩，攻下4分，不料4局下換悍將隊先發投手羅力出狀況，1出局後被林泓育、朱育賢連續兩支二壘打掉1分，郭嚴文安打、林承飛保送形成滿壘，嚴宏鈞的滾地球只抓到1出局，再掉1分，接著又保送二度滿壘，面對林立在滿球數後被敲出安打，再失2分。

羅力單局掉4分讓比賽回到原點，5局下續投拚百勝，1出局後被林泓育敲出二壘打，2出局後又被郭嚴文敲出二壘打，再掉1分，之後又投出保送，悍將決定換投，接手的歐書誠沒有再掉分。

羅力最終以107球投了4.2局退場，確定今日與百勝無緣，被敲9支安打，失5分，錯過百勝，但因悍將後續追平，也逃過敗投。

猿隊先發投手陳冠宇僅投了57球，然而3局掉4分早早退場；莊昕諺接手踩住煞車，3.1局僅被敲2支安打，無失分，但錯過生涯首勝。

8局上悍將隊1出局後攻上一、二壘，猿隊「終結者」豪勁提前打卡上班，不料仍被申皓瑋敲出安打，丟掉追平分，2出局後被敲出的安打，右外野手回傳本壘完成刺殺，維持平手局面。

8局下猿隊很快討回，嚴宏鈞面對富蘭戈敲出二壘打，並靠推進上三壘，林立敲安再得1分，將比數超前，後續再追加2分，拉開差距。

林立今天單場4安打、3分打點，4局下的安打幫助球隊追平，8局下則打回超前分；另外林泓育前3打席都是二壘打，只不過第4打席遭三振，無緣追平連4打席二壘打的聯盟紀錄。

悍將隊今晚將連敗數字推進到11，追平隊史單季最長連敗，前一次是1996年興農牛隊的11連敗，中職史上單季最長連敗是2006年兄弟象隊13連敗，跨季最長連敗則是2011-12年興農牛隊14連敗。

悍將隊上半季還剩下3場，明、後天在新莊主場對上中信兄弟、味全龍隊，然後移師台南對上統一獅隊，不能適時止敗的話，將帶著破中職單季最長連敗紀錄的14連敗進入下半季。

羅力 林立 富邦悍將 樂天桃猿

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