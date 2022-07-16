中職／本季初登板有使命 魏碩成勝投、求婚成功都到手

中信兄弟隊本土左投魏碩成接手保留比賽，在這場帳面上是中繼、體感上是先發的賽事繳出好投，以87球投5.1局僅被敲1安打、無失分，幫助兄弟以3：1擊敗味全龍隊，他拿下本季首勝並獲選單場MVP，賽後透露原來是有使命在身，今天肩負要站上頒獎台向女友求婚的任務。

此役原在6月11日進行，已打完2局上、龍隊1：0領先，因雨保留到今天續戰，兩隊先發投手泰迪、王維中都無法接續未完的比賽，泰迪已在昨天離台，王維中則因傷休養中。

兄弟將此戰交給魏碩成，第3到7局都未讓龍隊敲出安打，僅因1保送、1失誤出現上壘者，直到第8局一出局後，才被郭天信敲出第1支安打，再出現保送後退場，由呂彥青成功「拆彈」。

控球過去都是魏碩成最大的罩門，今天他的控球表現回穩不少，他對此也坦言，「一開始，其實我也很懷疑自己的控球。」在二軍與投手教練王建民、鄭錡鴻、艾迪頓及捕手福來喜討論，「他們都希望我的想法不要那麼多，簡單就好。」魏碩成在二軍已與福來喜配出默契，今天在一軍續當棒球場上的靈魂伴侶，魏碩成說：「就是選擇相信他」。

領完單場MVP，魏碩成透露有任務在身，他害羞笑說：「我今天有個使命，我答應我老婆要在球場跟她求婚。」他向太太告白，「感謝我老婆從無到有一直陪伴我，我的甜蜜話不多，雖然我現在不是一個很成功的男人，但身後已經有一個很偉大的女人。」向台上的她大喊：「你願意嫁給我嗎？」成為賽後甜蜜嬌點。

魏碩成的本季初登板就為自己開張勝場，生涯則是累積3勝，而這3勝他都是單場MVP。