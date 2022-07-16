中職／兄弟給泰迪最後的疼愛是逃敗 魏碩成飆5.1局好投

中信兄弟隊一周內失去兩名洋投，但今天在本土先發投手中看到希望，左投魏碩成的本季初登板，接手從2局下打起的保留比賽，繳出5.1局無失分好投，兄弟以3：1贏球，他也取得本季首勝。

此役原在6月11日進行，已打完2局上、龍隊1：0領先，因雨保留到今天續戰，兩隊先發投手泰迪、王維中都無法接續未完的比賽，泰迪已在昨天離台，王維中則因傷休養中。

龍隊由廖任磊接手投球，兄弟在2局下就以5支安打灌進3分，讓泰迪避免再添1敗，福來喜的安打帶有1分打點先追平，江坤宇的安打再掃回2分，廖任磊接下來回穩，最終完成5局失3分。

兄弟則由魏碩成率先登板，第3到7局都未讓龍隊敲出安打，僅因1保送、1失誤出現上壘者，直到第8局一出局後，才被郭天信敲出第1支安打，再出現保送後退場，由呂彥青成功「拆彈」。

魏碩成在這場帳面上是中繼、體感上是先發的賽事繳出好投，以87球投5.1局僅被敲1安打、無失分，取得本季首勝。