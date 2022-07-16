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中職／百勝重重難關 羅力第3度挑戰被打退場
富邦悍將隊投手羅力挑戰百勝之路難關重重，前兩次分別因確診、下雨延賽錯過機會，今晚終於站上投手丘，不料輸給自己，投4.2局失5分退場，不僅未能取得勝投資格，球隊還以4：5落後樂天桃猿隊。
悍將隊打線今天夠幫忙，前3局就打下4分，羅力前3局雖未失分，但用球數偏高，4局下更遇到亂流，被猿隊敲出4支安打，加上自己投出2次四壞，兩度形成滿壘，單局丟掉4分被追平。
5局下羅力續投，拚百勝的態勢很明確，然而1出局後被林泓育敲出二壘打，2出局後又被郭嚴文敲出二壘打，再掉1分，分數落後，原本休息區有教練打算上場被攔下，但隨著羅力投出保送，仍決定換投。
接手的歐書誠沒有再掉分，羅力最終以4.2局，被敲9支安打，失5分的成績作收，確定今日與百勝無緣，最快也要下半季才有機會再次一搏。
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