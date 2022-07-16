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中職／賽後自主練跑壘 盜壘王成晉接受「傳承」
晚上11點多的桃園球場燈火通明，4名球員留在場上練習跑壘的身影，被球隊捕捉，起因暫居「盜壘王」的成晉還想精進，結果去年盜壘王林立與林承飛、林泓育三名學長留下來協助、切磋，無私分享讓成晉感受到「傳承」的力量。
那是7月14日賽後，猿隊以3：5輸給味全龍隊，雖然上半季冠軍早已握在手中，以16盜領先群雄的成晉依舊想繼續進步，「賽前就跟林立討論到盜壘、回壘的感覺，比賽中有觀察到一些地方，所以晚上就留下來練習，承飛、胖哥也留下來幫忙當投手、捕手，也分享了一些經驗。」
猿隊總教練曾豪駒表示，球隊不少人會留下來加練，也看過球員特打到近12點，「自律加上好學，更難得的是，大家都很願意分享，這其實是他們吃飯的工具，但都願意分享好的一面，大家一起進步，很幸運能夠跟他們共識。」
台湾時刻23:50の時でした。— Rakuten Monkeys (@RakutenMonkeys) 2022年7月14日
今は試合中ではなく、試合終了後もう2時間近く経ってもグランドで走塁の研究をしている四人の選手です。これこそ楽天モンキーズの強みです。
これからもご声援よろしくお願いします！#RakutenMonkeys pic.twitter.com/To368lPvZW
成晉也說，比賽如果有遇到問題，賽後立刻修正是最有效果的，「到隔天才練，就怕忽略一些點。」成晉認為猿隊氣氛下，學長都很願意傳承，幫助學弟們突破，「就像林立，他其實可以不用理我的，但當我主動問他，他也不會留一手，分享他的角度、觀察。」
今年在盜壘榜上領跑，成晉表示，球隊戰績當然優先於個人獎項，不過盜壘是能夠製造對方壓力，為下一棒帶來更佳的攻擊設定，「有機會的話，會想爭取，這是我比較沒嘗試過的領域，就多學習，熟能生巧。」
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