中職／賽後自主練跑壘 盜壘王成晉接受「傳承」

晚上11點多的桃園球場燈火通明，4名球員留在場上練習跑壘的身影，被球隊捕捉，起因暫居「盜壘王」的成晉還想精進，結果去年盜壘王林立與林承飛、林泓育三名學長留下來協助、切磋，無私分享讓成晉感受到「傳承」的力量。

那是7月14日賽後，猿隊以3：5輸給味全龍隊，雖然上半季冠軍早已握在手中，以16盜領先群雄的成晉依舊想繼續進步，「賽前就跟林立討論到盜壘、回壘的感覺，比賽中有觀察到一些地方，所以晚上就留下來練習，承飛、胖哥也留下來幫忙當投手、捕手，也分享了一些經驗。」

樂天桃猿隊林立、林承飛、林泓育、成晉，4名球員賽後加練跑壘。圖／取自樂天桃猿隊官方推特

猿隊總教練曾豪駒表示，球隊不少人會留下來加練，也看過球員特打到近12點，「自律加上好學，更難得的是，大家都很願意分享，這其實是他們吃飯的工具，但都願意分享好的一面，大家一起進步，很幸運能夠跟他們共識。」

成晉也說，比賽如果有遇到問題，賽後立刻修正是最有效果的，「到隔天才練，就怕忽略一些點。」成晉認為猿隊氣氛下，學長都很願意傳承，幫助學弟們突破，「就像林立，他其實可以不用理我的，但當我主動問他，他也不會留一手，分享他的角度、觀察。」

今年在盜壘榜上領跑，成晉表示，球隊戰績當然優先於個人獎項，不過盜壘是能夠製造對方壓力，為下一棒帶來更佳的攻擊設定，「有機會的話，會想爭取，這是我比較沒嘗試過的領域，就多學習，熟能生巧。」