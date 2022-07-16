中職／已說了再見的泰迪 今天洲際之戰還有他名字

中信兄弟隊洋投泰迪閃電離隊，今天在洲際主場的保留比賽，好巧不巧原本的先發投手就是他，這場留在紀錄上的2局失1分，會是他在中職2022年賽季的最後一戰。

泰迪昨天已經離台，球團今天發布聲明稿證實此事，而他目前戰績5勝6敗、防禦率4.08還會有所變動，因為今天在洲際球場的保留比賽，先發投手就是他。

這場賽事編號118的比賽原本在6月11日進行，泰迪已經投完2局上，但比賽也隨之因雨暫停，經歷漫長等待2小時，一度出動龍隊教頭葉君璋激動踩起浪花一朵朵，最終才宣布不再續戰、形成保留比賽。

泰迪的2局失1分將在此戰完成後才會生效，而兄弟處於0：1落後，若今晚仍維持一路落後的態勢，泰迪還會多承擔1敗。