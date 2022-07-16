日職／王柏融攜3K秀回歸一軍 與吳念庭同場先發都沒表現

王柏融相隔3個月重返一軍，今天卻上演一場3K秀，先發出賽3打席都被三振，也因此提早被換下，火腿隊終場以1：0力克西武獅隊，推進7連勝；效力西武的吳念庭同場先發，4打數沒有安打、吞下1次三振。

王柏融前一次在一軍出賽已是4月9日，當時累積19打數只有1支一壘打、打擊率0.053，被下放二軍調整，一待就是3個月，直到今天才在一波4上4下的異動中回到一軍。

火腿今天在札幌巨蛋出戰西武，王柏融擔任先發第5棒、一壘手，吳念庭則是第5棒、三壘手，7局後移往一壘，兩名台將同場先發出賽。

等了3個月的一軍出賽，王柏融3打席都是面對西武先發投手高橋光成，皆以三振收場，單場3支0後打擊率再下修到0.045。

兩隊先發投手都有好投，火腿上澤直之以117球投7.1局，被敲5安打、無失分，西武高橋光成則是111球投完7局、失1分，火腿在第6局由近藤健介、野村佑希連兩棒二壘打串聯，打下寶貴的1分。

火腿就靠這1分取得7連勝，也讓監督新庄剛志得以追平1956年岩本義行所保持的隊史菜鳥教頭最長連勝紀錄，明天再戰西武，挑戰改寫新猷。