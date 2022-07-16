中職／揪曾俊欣看球 陳禹勳笑：網友第一次見面

樂天桃猿隊今天多了一個生面孔，外野有人穿著白色網球裝在跟陳禹勳比跑步，走回休息區一看竟是「夜市球王」曾俊欣，陳禹勳無愧「鄉長」名號，透過網路認識曾俊欣，今天還是兩人第一次見面。

20歲的曾俊欣從小就專注在網球領域，今年一口氣進入澳網、溫網、法網三大滿貫賽的會內賽，年底的美網也有機會靠世界排名第90名進入會內賽，與陳禹勳看似八竿子打不著，但就是隊友所說的：「禹勳誰都認識。」

回憶兩人相識過程，曾俊欣說：「他有一天突然回覆我，穆西亞挑戰賽加油，沒有想到有人知道這個賽事，彼此才開始聊起來。」曾俊欣是從去年就開始愛上棒球，猿隊賽事更是幾乎場場收看，「除非是在國外比較困難，就只看精華。」

「台灣人不支持一下嗎？」陳禹勳也不遑多讓，為了收看曾俊欣在穆西亞挑戰賽的賽事，自己研究半天，才終於成功收看，「結果看到他都在電人家啊。」即使溫網比賽時間跟中職重疊，陳禹勳說：「也還是會早上起來看一下結果。」

兩位網友今天首次見面，曾俊欣向陳禹勳發起跑步挑戰，結果如何？對自己腳程頗有信心的陳禹勳說：「我贏了，跑2、3趟一定是我贏，10趟的話肯定是他贏。」曾俊欣平時訓練光熱身就要2.5小時，陳禹勳笑說：「我們15分鐘就可以碰球了。」

曾俊欣平時也有在傳接球，因為教練曾建議他嘗試棒球的發力，今天來到現場，陳禹勳不敢隨意指導，「畢竟不同專業，我教的不一定適合他，就叫他輕鬆丟就好。」

今天賽前陳禹勳收下曾俊欣的溫網實戰球拍，還現場補上簽名，陳禹勳珍貴的將球拍收藏好，至於回禮是什麼？陳禹勳說：「等等的獎盃啊。」陳禹勳今天賽前會領到球隊贈與的生涯百中繼達陣獎座。