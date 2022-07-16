U18世界盃／黃保羅對抗賽先發吞敗 對決伍祐城偷催球速

平鎮高中投手黃保羅今天在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽先發，投3局失2分吞敗，對決隊友伍祐城偷催球速飆出三振，黃保羅選秀會被富邦悍將首輪指名，也先傳訊息給學長董子恩拜碼頭。

U18世界棒球賽培訓隊陣中有不少今年選秀會被指名的球員，今天藍白對抗賽第3戰，藍隊先發投手黃保羅首輪獲得富邦悍將隊指名，白隊先發5棒捕手宋嘉翔是樂天桃猿隊首輪指名，伍祐城是投手身分，今天客串打8棒、守左外野，伍祐城是台鋼雄鷹首輪第7順位指名。

黃保羅和伍祐城是平鎮高中隊友，今天難得投打對決，伍祐城笑說，「上去前說好只能投直球，結果黃保羅催超快」，伍祐城升上高中後打擊出賽不多，今天吞下2次三振，其中一次就是黃保羅賞的。

黃保羅表示，看到伍祐城站在打擊區就想飆球速，上一次投打對決應該已經是國中。今天先發投3局被敲3支安打，投出4次三振，失掉2分責失分、最快球速148公里，藍隊以1比3吞敗、黃保羅承擔敗投。

黃保羅表示，今天直球狀況比較好，對抗賽第2場出賽，姿勢感覺比前一場還要流暢，培訓隊的球員都很厲害，要想辦法投得更刁鑽。

獲得悍將隊首輪指名，黃保羅說後續的合約交給經紀公司處理，但有先傳訊息給悍將陣中平鎮高中學長董子恩，「請他多照顧我一下，他回沒問題、說球隊裡面學長人都很好。」