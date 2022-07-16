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U18世界盃／陽念希對抗賽投3局失1分 培訓隊設定3人二刀流

中央社／ 新北16日電
U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽，投打二刀陽念希今天先發投3局失1分。 中央社
U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽，投打二刀陽念希今天先發投3局失1分。 中央社

U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽，投打二刀陽念希今天先發投3局失1分，總教練周宗志說，陽念希打擊本來就有一定水準，另還有林盛恩、孫易磊都是定位二刀，盼對打線加分。

U18世界盃棒球賽培訓隊14日起在三重棒球場安排9場藍白對抗賽，藉此觀察球員，選出下一階段24人名單，今天對抗賽第3戰，白隊先發投手陽念希總計用40球投3局，被敲4支安打，投出1次三振、2次四死球，失掉1分責失分、無關勝敗。

陽念希比賽後半段也有上場打擊，2打數沒有安打； U18世界盃台灣代表隊總教練周宗志表示，在集訓期間，投球數量還沒有拉到很多，今天陽念希和藍隊先發投手黃保羅狀況類似，前兩局雖然有1、2顆失投球，但大致速度和控球都不錯，3局開始有點小狀況，但集訓後半段球數拉多之後，應該會好一點。

陽念希昨天比賽排在先發打序中、守右外野，單場4打數敲出2支安打，周宗志說，本來就對陽念希打擊評價不錯，目前看起來投打兩端很平均，比較弱的部分是守備，在外野飛球的判斷和處理比較沒辦法掌握很到位。

此次培訓隊陣中有不少投打二刀好手，除了陽念希外，還有林盛恩、孫易磊，周宗志表示，如果這3名球員留在最後的正選名單中，會讓他們投打二刀出賽，以他們的攻擊能力，對打線會有幫助。

陽念希表示，在母隊平鎮高中練習時有打擊，正式比賽比較少，對於投打二刀定位很喜歡，自評今天先發前2局狀況不錯，3局遇到壘上有人時控球比較不穩，也提到如果有機會入選正式名單，最想要對決美國隊。

今天白隊以3比1擊敗藍隊，但白隊團隊吞下12次三振，周宗志表示，這是比較不應該的地方，扣掉客串打擊的伍祐城有2K，其餘10次三振，有5次三振都是追打比較離譜的壞球，要再提醒球員儘管分數領先、天氣熱，還是要提高專注度。

棒球 平鎮高中

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