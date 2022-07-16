U12世界盃／7/29台南開打 中華少棒隊積極備戰留下金盃

「2021年第六屆WBSC世界盃棒球錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship）開幕戰將在29日晚間6點30分在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場開打，台灣小將首戰將對上義大利，市長黃偉哲力邀全國球迷一同進場挺主場，讓世界看見台南！

比賽從7月29日至8月7日在亞太國際棒球訓練中心舉行，來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，齊聚台南爭奪金盃，一同角逐世界少棒的最高榮譽。

市府表示，為將金盃留在台灣，中華隊由賴朝榮總教練領軍，如火如荼地為20名培訓選手進行訓練，其中來自台中市中山國中的選手吳聖智，哥哥吳聖紘也在8年前拿下U12國手代表權，其跟隨哥哥的腳步，練就了一手投打俱佳的球技，在選拔賽中表現非凡，共拿下兩項個人獎項，包含投手獎及最有價值球員獎。

來自澎湖縣講美國小的歐子喬是台灣及南非混血的球員，將在8月1日中華隊第四場預賽對上南非隊，也將掀起一波熱潮。

培訓球員中有1名來自台南市立人國小的柯梓翔，7年前台南市第一次承辦世界少棒錦標賽時便跟著爸爸進場為中華隊加油，當時就立下志願也要披上中華隊戰袍，7年來堅持訓練、努力向夢想邁進，此次入選培訓隊也是最好的畢業禮物。

目前中華隊也進入最後備戰狀態，最終18人名單將於18日公布，期盼首戰義大利隊時，能夠旗開得勝，一路過關斬將，奪得金盃。

台南是重要的少棒發展地，自2015年起連續承辦7屆世界盃少棒賽，本屆已是第4度承辦，也將是國內疫情爆發後的第一場國際賽事。台南市政府自3月起即動員全市府各局處，與中華棒協一同整備各項防疫及籌備工作，全力規畫一場精彩優質的賽事，日前也推出第一波宣傳影片，串連臺南知名景點及熱血的棒球元素，邀請全國球迷一起來臺南挺主場，迎接這場國際性的棒球賽事。