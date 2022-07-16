中職／新竹棒球場昨壓力測試 味全龍3連戰門票熱銷2.4萬張

新竹市立棒球場「重生」將於22日至24日開賽，由味全龍在新竹主場迎戰富邦悍將3連戰。市府與球團昨天先找來味全龍二軍迎戰台中成棒隊搶先開打，進行賽前壓力測試，至於味全龍與富邦3連戰門票已熱銷2.4萬張，22、23日內野熱區幾乎完售，一票難求。

新竹市政府與球團為求謹慎，昨天傍晚5點安排味全龍二軍迎戰台中成棒隊，進行壓力測試賽市，並邀請在地各級學校小選手及鄰里住民約400人搶先「開箱」；代理市長陳章賢與中華職棒秘書長楊清瓏也再度視察球場，確保球場各項改善工作皆完成。

楊清瓏說，非常期待新竹棒球場第一場賽事正式登場。味全龍隊也提到，新竹市立棒球場就是龍隊在職棒元年首次拋出封王彩帶的「幸運地」，期待能夠站上重生的新竹球場打球，在下半季「龍往竹前」，打出好成績。

市府指出，例行賽門票現已全面開賣（https://www.wdragons.com/ticket/ ）。開幕戰3日目前共售出約2萬4千張門票，前2天內野座位幾乎售罄，呼籲球迷別錯過7月24日內野最佳座位，另外野區定價僅300元、身高115公分以下孩童免票（不占位），有機會搶接「大師兄」林智勝轟出新竹球場首支全壘打，邀球迷坐進外野、熱血看球。

市府說明，除了精彩球賽，市府特別於23日賽後邀請金曲歌后阿爆、搖滾天團動力火車開唱；味全龍球團更於7月24日安排親子開球、親子跑壘大賽、迷你棒球體驗、棒球市集、拍照牆等豐富活動，歡迎爸媽帶著孩子，把握假日尾聲，一起進場看球。

市府與球團昨天安排賽前壓力測試由台中成棒隊對上味全龍二軍。圖／市府提供

代理市長陳章賢（右）昨天與中職秘書長楊清瓏（左）觀賞賽前壓力測試。圖／市府提供