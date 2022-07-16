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中職／泰迪自請離隊 兄弟3大洋投只剩德保拉
中信兄弟隊失去象魔力後，今天又有洋投離隊，球團證實泰迪因需返回美國處理家務事，已於昨天至球場與隊友道別後搭機離開台灣。
球團表示，「泰迪因個人家庭因素，主動要求離隊，經溝通後球團同意泰迪返國，將提前終止合約，也感謝泰迪的付出。」
日前兄弟球團先是同意讓象魔力前往韓國職棒發展，接著泰迪也自請離隊，目前隊上外籍選手剩下洋投德保拉、牧田和久及洋砲福來喜。目前正積極補強1至2位外籍投手，全力迎戰下半季賽事。
泰迪表示：「這是很艱難的狀況，但我必須回家去處理一些事情，希望大家能理解。我很期待兄弟們下半季的表現，一定會拿下下半季冠軍、進軍台灣大賽，我會收看轉播為兄弟們加油！謝謝最棒的球迷們，永遠愛你們，希望你們一切都好，繼續為中信兄弟加油！謝謝大家為我做的一切，祝福大家！」
泰迪前兩季效力獅隊，表現堪稱王牌級，但本季轉戰兄弟後成績明顯下滑，出賽14場取得5勝6敗、防禦率4.08，在中職的最後6場出賽都非優質先發，也於近日被降下二軍，現在又自請離隊，兄弟再度折損重要的洋投戰力。
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