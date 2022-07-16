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中職／范米特穩居敗投王 快追平史上最速10敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊洋投范米特昨晚吞下本季第9敗，位居本季敗投王，快追平史上最速10敗投手紀錄。 截圖自悍將官方粉絲團
富邦悍將隊洋投范米特昨晚吞下本季第9敗，位居本季敗投王，快追平史上最速10敗投手紀錄。 截圖自悍將官方粉絲團

富邦悍將隊洋投范米特昨晚吞下本季第9敗，位居本季敗投王，如果下一場運氣一樣不好，開季15場出賽吞下10敗將追平紀錄，中華職棒史上開季最速10敗共有2人。

范米特昨晚對戰味全龍隊，先發6局失3分（2責失）是一場優質先發，只不過自家打線只打下2分，最終以2：5輸球，范米特今年吞下9敗裡，有4敗都是優質先發，包括一場7.2局失2分（1責失）的悲情敗投。

范米特目前防禦率3.56的成績，在聯盟防禦率榜可排第10名，檢視投手得分援護率，范米特僅獲得3.35分，明顯「入不敷出」，在出賽超過40局的投手裡，排名倒數第5。

范米特目前14場出賽吞下9敗，下一場連敗將追平紀錄，中職史上開季最少場次10敗紀錄，分別是2003年第一金剛隊的蓋瑞、2011年興農牛隊的林其緯，兩人都僅出賽15場就吞下10敗。

富邦悍將 林其緯 中職

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