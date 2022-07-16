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日職／終於等到他！二軍一待3個月 王柏融重返火腿一軍
在二軍待了超過3個月，旅日台將王柏融終於重新出現在火腿隊一軍陣中，今天台灣時間下午1點將在札幌巨蛋出戰西武獅隊，火腿目前取得一波6連勝，監督新庄剛志要領軍挑戰火腿隊史菜鳥教頭最長的7連勝。
王柏融前一次在一軍出賽已是4月9日，本季出賽8場、19打數僅敲出1支一壘打，打擊率是淒涼的0.053，隨後即被下放調整，在二軍期間出賽30場，81打數敲出25安打、2轟，打擊率為3成09，終於在今天再次合流一軍。
火腿昨天下放4人，分別是投手鈴木健矢、捕手郡拓也、內野手阪口樂、外野手宮田輝星，今天王柏融、今川優馬、清水優心、北浦龍次皆赴一軍報到，火腿官方推特也分享了王柏融在今天賽前熱身時綻放笑顏的照片。
一軍合流です⚾#王柏融 #今川優馬 #清水優心#ファンは宝物 #lovefighters pic.twitter.com/s7bUVycZ8J— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) 2022年7月16日
火腿今天尋求7連勝，新庄剛志要挑戰追平由1956年岩本義行所保持的隊史菜鳥監督最長連勝紀錄，此役先發投手由上澤直之擔綱，對壘西武的髙橋光成。
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