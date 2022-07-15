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中職／締14年最爛上半季！悍將不敵味全鋼龍之力 苦吞10連敗

中職／鋼龍自行宣布登基「暴投王」 結果前面還有人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍先發投手鋼龍投7局失2分，奪下勝投。記者葉信菉／攝影
味全龍先發投手鋼龍投7局失2分，奪下勝投。記者葉信菉／攝影

前6局演出完美壓制，味全龍隊洋投鋼龍自承腦海中閃過完封的念頭，但也因此在第7局亂了調，所幸最終仍以7局失2分好投，幫助龍隊以5：2擊敗富邦悍將隊，他取得本季第7勝，此役單場3顆暴投後，賽後還自己宣布：「我現在應該是中職暴投王」。鋼龍可以放心，他目前累積14顆暴投，還落後悍將隊威迪茲的16顆。

鋼龍前6局僅被敲出2安打，讓悍將的分數一路掛蛋，也讓他想要完封的念頭開始在腦海中醞釀，結果第7局就迎來危機。

高國麟的打席先因主審意外的「擋拆」，造成捕手蔣少宏無法馬上撿到球，形成不死三振，張進德也在先處於2好球的情況下選到保送，悍將隊連續啟用3棒代打，林益全、申皓瑋都敲出安打各帶1分打點。

鋼龍在這局的情緒浮現，但他強調：「不死三振對我沒有影響，我會生氣，主要是兩好球後投了那個保送，造成自己慌張、比賽節奏不在自己身上。」

鋼龍此役出現3次暴投為他的中職生涯首見，他也說：「一場三顆暴投應該是我第一次遇到，現在我應該在暴投榜上領先了吧。」

龍隊贏球後取得30勝，確定上半季勝率將站上5成，總教練葉君璋對此表示，「有點沒想到啦！尤其是很多本來預定的先發投手，狀況不是特別好或是受傷，但其他年輕球員真的是靠自己把成績挺起來，每個選手都有很大功勞。」當然也包括了3位洋投。

中職 富邦悍將

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