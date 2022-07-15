中職／悍將盼盡快調整 丘總：對公司、對球迷都愧疚

富邦悍將隊今天以2：5輸給味全龍隊，吞下10連敗，也確定將改寫2009年改制120場賽季以來的上半季最差戰績，總教練丘昌榮賽後坦言：「不管怎樣，都要盡快調整回來，不然對公司、對球迷都很愧疚。」

兩隊洋投在比賽前段都演出完美壓制，悍將隊范米特在第6局先因一個簡單的投手正面滾地球沒撿起來，形成一個接球失誤、一個傳球失誤，亂局自此展開。林智勝在滿壘時敲出二壘打、帶有2分打點，劉基鴻補上安打、挹注1分，3：0領先到手後，龍隊未再讓出領先位置。

丘總吐露：「我不想說是因為壓力，大家都有壓力，實際上我們就是沒有做好，在各方面差人家很多，投手一個簡單的滾地球也沒有處理好，專注度不夠好。」

第6局的狀況，也如同悍將隊今年球季打到現在的縮影，丘昌榮說：「就像第6局一樣，很容易在沒有安打中狀況下就大量失分，反觀我們的打擊沒辦法連貫，有機會形成大局卻無法形成大局。」他也提到，投手的部分在季初時狀況還算穩定，「現在穩定度也不是很好」。

悍將隊上半季還剩4場比賽，就算全贏也只有19勝41敗、勝率3成17，確定改寫2009年啟用120場賽季後的最爛上半季戰績，而眼看下半季緊接著開打，悍將隊必須用最短時間調整到位。

丘昌榮表示，「希望可以利用剩下幾場比賽盡快調整好，下半季就是新的開始，相信選手也都很想做好，這幾天各部門也都有做檢討，不管怎樣，就是要盡快調整回來。」