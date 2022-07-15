中職／締14年最爛上半季！悍將不敵味全鋼龍之力苦吞10連敗

富邦悍將隊想贏一場比賽真的好難，今天再以2：5輸給味全龍隊，持續推進本季最長連敗至10連敗，這也是中職相隔12年再現雙位數連敗之旅。

龍隊洋投鋼龍先發7局被敲4安打、失2分，送出8次三振，連續7場都是優質先發，他也取得本季第7勝，獲選單場MVP。

鋼龍的失分出現在第7局，高國麟的打席先因主審意外的「擋拆」造成捕手蔣少宏無法馬上撿到球，形成不死三振，張進德也選到保送，悍將隊連續啟用3棒代打，林益全、申皓瑋都敲出安打各帶1分打點。

悍將隊范米特前5局僅被敲1安打，還能與鋼龍相互抗衡，但第6局以保送開局後，吳東融打向投手方向，造成范米特1個接球失誤、1個傳球失誤，再保送李凱威後形成滿壘，林智勝的二壘打掃回2分打點，劉基鴻的安打再挹注1分，范米特最終以6局失3分收工，龍隊則在8、9局持續追加保險分。

前一次有球隊10連敗，已要追溯到2010年5月21日至6月6日的統一獅隊；單季最長連敗紀錄則是兄弟象隊在2006年8月締造的13連敗，悍將隊若不盡快止血，也在朝這項難堪紀錄逼近中。

此外，中職從2009年起採取120場賽季後，上半季最低勝率紀錄原為2014年中信兄弟隊19勝40敗1和、勝率3成22，而悍將隊輸掉這一戰後，就算剩下4場全贏，也只有19勝41敗、勝率3成17，確定改寫近14年來最爛上半季。