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中職／好過帶著一顆不定時炸彈 徐若熙開TJ沒有不安感

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍投手徐若熙（前中）。圖／聯合報系資料照
味全龍投手徐若熙（前中）。圖／聯合報系資料照

味全龍隊21歲投手徐若熙確定進行TJ韌帶置換手術，他的心情很平靜，與其帶著手肘上的不定時炸彈，他說：「身體健康不再疼痛，才是我想要的」。

徐若熙因手肘韌帶撕裂本季未出賽過，原先進行高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，期待3次療程後傷口重新癒合，避免開刀，但最終結果不如預期，還是難逃終極選項。

「自己心裡其實就有一個底了。」得知必須開刀，徐若熙的心情沒有太多的沮喪或不安，他說：「總比一顆不定時炸彈放在那邊好。」

現今開TJ手術並不罕見，儘管復健期漫長，但多數選手都能成功重返賽場，他也抱持正面態度，「不會不安，或許下次大家再看到我的時候又跟以前不一樣了，不管是身體素質還是各方面。」他也說復健的這14個月，可以做很多訓練，期待再回歸時是更強大的自己。

世界棒球經典賽將在明年恢復舉辦，徐若熙原是備受期待的新生代投手，但此刻TJ手術開下去也等同於錯過參戰，徐若熙對此坦言有一點失望，「但身體健康不再疼痛，才是我想要的。」對於14個月後回歸目標，也為自己許下「不再受傷」這個最簡單的心願。

徐若熙 味全龍 棒球

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