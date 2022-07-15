中職／悍將、獅隊補洋投手腳快 數據看得出原因

上半季大勢已定，各隊開始為了下半季布局，富邦悍將隊新洋投安得勝（Tanner Anderson）、統一獅隊新洋投費爾斯（Mike Fiers）都在近日抵台，動作快速原因，悍將與獅隊也是五隊中最需要洋投補強的兩隊。

悍將隊今天早上公布，與具有三季大聯盟資歷的外籍投手安得勝完成簽約，已於14日抵達台灣展開相關隔離程序；悍將隊先前也找來一名新洋投富藍戈開始出賽測試，加上原有范米特、羅力、威迪茲，4名註冊洋將滿編。

統一獅隊也找來大聯盟75勝的費爾斯加盟，在今天抵台展開隔離，另外網羅前韓職三振王山普森（Keyvius Sampson），也即將來台，現有的布雷克、柯瑞、羅昂外，還有1名空缺，羅昂目前也還在養傷中。

兩隊不約而同在近期各補進2名新戰力，從數據可看出，單看外籍投手，獅隊今年洋投雖然拿下10勝5敗、防禦率2.85，不過僅負擔142局，在五隊中排名墊底；悍將隊更不用說，洋投戰績7勝15敗，防禦率3.53是聯盟最高，負擔局數150.1局僅優於獅隊。

獅隊原本寄望的洋砲羅薩貢獻度不如預期，上半季三洋投打天下，羅昂6勝0敗、防禦率1.70成績十分優異，但日前受傷，布雷克穩定發揮，柯瑞轉任終結者還有貢獻，回到先發後表現不佳。

悍將隊扣除近期才加入的富藍戈，只有范米特、威迪茲穩定出賽，羅力3月20日抵台後到6月初才首次出賽，定位中繼的優瑪也僅出賽5場就被淘汰。

從代表勝場貢獻度的WAR值來看，富邦悍將隊加上富藍戈，5名洋投合計僅1.69，是聯盟最低，獅隊3投2.21排在倒數第二，中信兄弟6.39最高，再來依序是樂天桃猿4.07、味全龍隊3.01。