中職／江少慶連3場都有大亂流 會留在一軍調整

富邦悍將隊本土王牌江少慶近期投球內容動盪不安，尤其首局容易大失血，對於是否有江少慶下二軍的計畫，總教練丘昌榮表示，他仍會留在一軍調整，投手教練已有安排。

悍將隊近期又吞下一波9連敗，投手群在這段時間的表現欠佳，團隊投球防禦率高達6.20，若以先發投手來看，這9戰也僅2場優質內容，其餘7場皆投不滿6局，有5場責失分在5分以上。

江少慶近3場登板共在第1局丟掉9分，儘管最終都能投到5局以上，但屢在首局掉分，也讓球隊開賽就陷於不利局面。

被問到是否有江少慶下二軍調整的計畫，丘總明確表示會讓他留在一軍，「我們在這邊會讓他做一些調整，投手教練這邊有安排。」

陳鴻文則是近兩場先發丟掉12分（責失10分），投手教練林正豐指出問題所在，「決勝球位置投得不是很理想，投在打者比較容易攻擊的位置，剛剛也有針對這兩場跟他討論，其實有好的內容，但比較不好的就是失分都是連續安打，危機出來時要搶好球數人家就出手。」

林正豐表示，陳鴻文這兩場並沒有問題，最大的問題決勝球的位置，「至少我們對於問題點的想法一致，要修正起來應該比較容易。」

今天打完後，悍將隊剩下4場比賽，明天一戰由羅力登板，向生涯百勝里程碑叩關，17日交給郭俊麟、18日則是陳仕朋，僅剩19日羅力已投完1局的保留比賽未定案由誰接手。

丘昌榮表示，目前有兩個想法，時間近一點再透露，也有可能交給洋投。