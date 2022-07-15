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中職／還是躲不過TJ手術 徐若熙今年球季報銷

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
龍隊投手徐若熙。 報系資料照
龍隊投手徐若熙。 報系資料照

味全龍隊21歲火球男徐若熙的手肘韌帶撕裂傷，確定走上TJ韌帶置換手術一途，總教練葉君璋證實，他將在18日住院、19日開刀，復建期約12到14個月，最快明年季中歸隊。

徐若熙因手肘韌帶撕裂傷未能趕上開季，原先進行高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，期待3次療程後傷口重新癒合，避免開刀，但最終還是難逃終極選項。

葉總指出，過去不乏靠PRP就痊癒的案例，當然也是希望能不開刀就盡量不開刀，但近期治療效果並沒有比較好，也只能面對了。

徐若熙的投手生涯已經歷經兩次手部手術，先是2017年因右手肘軟骨受損開刀，2020年進行右肘骨刺清除手術，球隊也因此對他高度保護，去年祭出嚴格的球數、局數限制，無奈仍在今年再次遇到大傷。

相較過去兩次動刀，TJ手術無疑是更大的關卡，徐若熙的復健期推估12到14個月，這也意味他不只是今年球季報銷，明年球季能否趕得及歸隊也是問號。

徐若熙 味全龍 葉君璋

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