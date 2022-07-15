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中職／劉家翔獲桃猿指名壓力釋放 想跟大學長陳禹勳學習

中央社／ 新北15日電
劉家翔。 中央社
劉家翔。 中央社

穀保家商投手劉家翔季中選秀在3輪被樂天桃猿隊選進，他表示聽到名字時壓力釋放，桃猿隊陣中投手陳禹勳是民安國小的大學長，欣賞他危機處理能力，也把他當作學習對象。

穀保家商投手劉家翔今年參加中職選秀，儘管選前討論度和曝光度不如隊友高，但潛力備受看好，畢業後持續跟著U18世界盃培訓隊練球，6月底、7月初也曾在實戰投打練習突破生涯最快球速、投出149公里。

劉家翔表示，本來想要到選秀會現場，後來與家人討論過後決定留在家看直播，本來預期輪次3至5輪左右，理想輪次想要挑戰3輪內，只要有機會、都想要拚看看，看網路直播同時也跟教練、隊友視訊。

劉家翔透露，因為網路職棒時間差，一開始聽到家人在客廳叫很大聲、視訊中的教練和隊友也叫出聲來覺得很奇怪，真的聽到名字被喊出來後、整個壓力釋放。

桃猿隊首輪選進捕手宋嘉翔、4輪投手邱緯綸也都是穀保家商隊友，邱緯綸更是從國中（福營）就和劉家翔同隊，當了6年的隊友、職棒又進到同隊，劉家翔笑說，邱緯綸說很膩，但自己很開心有伴一起。

桃猿隊陣中投手陳禹勳是民安國小棒球隊的大學長，劉家翔把陳禹勳當作學習的對象，希望進到職棒可以向他學經驗；劉家翔目前持續維持自主訓練，對於職棒生涯，「既期待又興奮」。

穀保家商 選秀 陳禹勳

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