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中職／不講萬安不知道 曾陶鎔早知道想打更漂亮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
曾陶鎔以內野安打完成味全龍隊史第1萬支安打。圖／味全龍隊提供
曾陶鎔以內野安打完成味全龍隊史第1萬支安打。圖／味全龍隊提供

曾陶鎔昨天在第3局的內野安打，搶下味全龍隊史編號第1萬支安打，他當下聽到廣播才知道自己參與到一項重要的隊史里程碑，他卻有小遺憾，「如果我知道是第1萬安的話，我會想再打漂亮一點。」

龍隊昨天賽前累積9998支安打，昨役面對猿隊洋投霸林爵，擔任第1棒的吳東融首打席揮出左外野安打，接下來連續6名打者被解決，直到3局上曾陶鎔打出投手方向的軟弱滾地球，用腳程跑出內野安打，搶下隊史編號第1萬支安打。

曾陶鎔先前已參與過隊史700轟，現在又拿到1萬安，被虧很會搶這種紀念性安打，他也說：「比較幸運吧！」

對於在隊史紀錄上留下足跡，曾陶鎔說：「只是很巧的我是第1萬安，跟之前前輩的一個連結吧！比如說斗哥（黃煚隆）、泰山（張泰山）、葉總（葉君璋），可以跟他們一起共同創造1萬安的感覺，我覺得與有榮焉，包括那700轟也是一樣的感覺。」一旁的吳東融還貼心幫他補充龍隊隊史上的前輩名單。

有趣的是，吳東融本身已是中信兄弟隊（含兄弟象）的第3萬安打者，差一點點又成為龍隊第1萬安的主人，擦身而過再搶下另一紀念性萬安的機會，第9999、10001安都是他。

吳東融也笑說：「我昨天已經在車上跟他講了，他說『我打1萬安欸！』我就說那不是你的功勞，是前面的人的功勞。」

隊史「萬安」里程碑安打

中信兄弟（含兄弟象）

1萬 陳致遠

2萬 張志豪

3萬 吳東融

統一獅

1萬 柯建鋒

2萬 張泰山

3萬 陳重廷

富邦悍將（含俊國熊、興農牛、義大犀牛）

1萬 羅松永

2萬 林益全

3萬 范國宸

樂天桃猿隊（含第一金剛、La New熊、Lamigo桃猿）

1萬 鍾承祐

2萬 廖健富

味全龍

1萬 曾陶鎔

吳東融 曾陶鎔

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