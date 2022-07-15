中職／郭俊麟17日回歸一軍先發 隔天換陳仕朋

富邦悍將隊本周末迎接兩名先發投手疫後回歸，郭俊麟按照計畫將負責17日的先發，18日則交給陳仕朋。郭俊麟前一場一軍出賽已是6月15日，相隔逾1個月歸隊，他向教練團表示正常先發的用球數沒有問題，投手教練林正豐則表示還是須視臨場身體、投球狀況而定。

郭俊麟在6月15日投2.2局失7分（責失5分），接下來因考量他的傷史及休息天數，因此先被降下二軍，卻沒想到這一降期間發生了好多事，悍將的疫情從點到面擴散開來，郭俊麟也是確診一員。

郭俊麟的症狀相當嚴重，前5天難過到幾乎無法動，回歸練球後首場實戰於10日在二軍先發面對味全龍隊，先發3局共用56球，被敲1安打、無失分，送出3K，將在17日一戰回到一軍面對中信兄弟隊。

林正豐表示，郭俊麟表訂將在17日先發，也已經告知選手。至於用球量，他說：「我們有討論過，他是表示他可以正常先發的用球數，我們還是會觀察他的身體狀況、投球狀況，決定他是不是會投滿先發投手的用球數。」

18日則預計將給左投陳仕朋，他也已在12日於二軍出賽，面對樂天桃猿隊先發4局被敲2安打、失1分。

看兩位投手歷經確診後在二軍的首場出賽，林正豐說：「看起來是差不多的，可能就是一開始首局上去，面對打者比較陌生一點，但第二局開始有慢慢進入狀況。」