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U18世界盃／黃劼希2安1盜展速度優勢 學長提醒職棒競爭

中央社／ 新北15日電
U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰15日登場，白隊黃劼希先發打3棒、守二壘，前兩個打數都敲出安打，4局第3個打席成功犧牲觸擊推進，6局選到保送上壘、盜壘成功，全場2打數敲出2支安打，貢獻1分打點，跑出1盜。 中央社
U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰15日登場，白隊黃劼希先發打3棒、守二壘，前兩個打數都敲出安打，4局第3個打席成功犧牲觸擊推進，6局選到保送上壘、盜壘成功，全場2打數敲出2支安打，貢獻1分打點，跑出1盜。 中央社

U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰，白隊黃劼希修正腰提早開掉問題、找回好手感，單場2安1保送1盜，展現速度優勢；黃劼希選秀會被台鋼雄鷹指名，穀保畢業學長也提醒職棒競爭。

U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰，黃劼希分在白隊，先發打3棒、守二壘，今天前兩個打數都敲出安打，4局第3個打席成功犧牲觸擊推進，6局選到保送上壘、盜壘成功，今天單場2打數敲出2支安打，貢獻1分打點，跑出1盜。

黃劼希昨天對抗賽首戰也敲出2支安打，連兩戰雙安，他表示先前玉山盃青棒賽時打擊狀況不好，玉山盃結束後持續修正、想辦法找出問題，微調打擊時腰會提早開掉的狀況，目前手感算不錯，希望可以維持下去。

U18世界盃台灣代表隊總教練周宗志表示，此次對抗賽野手觀察重點之一是速度，U18世界盃打7局制，壘間的破壞性、戰術執行能力都是評估的重點，今天黃劼希也有展現出自己的優勢。

今天藍隊的先發二壘手是黃勇傳，總計2打數敲出1支內野安打，周宗志表示，目前代表隊野手安排，黃勇傳會比較固定在二壘，黃劼希則是以游擊、三壘為主。

黃劼希今年畢業投入中職選秀，在第6輪被台鋼雄鷹隊選進，他表示獲得職棒指名之後心態上不會有不同，保持平常心，有機會就把握，也持續跟穀保家商畢業、進到職棒的學長聯絡，他們都有提醒，職棒跟學生球隊很不一樣，「要想辦法拚位置，誰都不會讓誰」。

台鋼雄鷹 穀保家商

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