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U18世界盃／林詔恩經半年低潮找回好感覺 開心和潘磊再成隊友

中央社／ 新北15日電
U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰，在選秀會中被統一獅隊指名的左投林詔恩（前）15日中繼2局無失分，自評感覺不錯，他希望可以加強身體素質，進到職棒無論球速、控球的準度和變化球的犀利度都再更好。 中央社
U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰，在選秀會中被統一獅隊指名的左投林詔恩（前）15日中繼2局無失分，自評感覺不錯，他希望可以加強身體素質，進到職棒無論球速、控球的準度和變化球的犀利度都再更好。 中央社

U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰，在選秀會中被統一獅隊指名的左投林詔恩今天中繼2局無失分，他透露經歷約半年多的低潮，目前找回好的感覺，很開心跟國小、國中同學潘磊再當隊友。

U18世界盃培訓隊藍白對抗賽在三重棒球場舉行，白隊投手林詔恩4局登板，投2局被敲1支安打、無失分，球隊終場以8比5拿勝、林詔恩為勝投。

林詔恩在11日中職選秀會第3輪被統一獅隊選進，獅隊總教練林岳平選秀結束之後就曾提到，陣中先發左投戰力有斷層，選進林詔恩，就是希望他可以接棒江辰晏

林詔恩透露，從去年底黑豹旗青棒賽結束後，其實經歷蠻長一段時間的低潮，動作感覺有些微的跑掉，選秀前一直都沒有太多的表現，也會擔心影響選秀輪次，3輪被獅隊選進、其實比預期的輪次好。

聽到林岳平的期待，林詔恩表示，江辰晏很強，當然希望可以變得跟江辰晏一樣，但一開始進到職棒還是希望可以穩穩的來，獅隊第8輪選進的捕手潘磊，兩人是國小、國中隊友，林詔恩笑說：「開心可以再當隊友、很有緣。」

今天對抗賽登板投球，林詔恩自評感覺不錯，低潮期持續調整，揮毛巾找回最輕鬆的投球動作，目前有慢慢回到好的時候，這段期間在培訓隊集訓，希望可以加強身體素質，進到職棒無論球速、控球的準度和變化球的犀利度都需要再更好。

選秀 江辰晏 林岳平

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