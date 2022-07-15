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U18世界盃／孫易磊投打兼顧盼創造特色 哥哥當雄鷹替他開心

中央社／ 新北15日電
2022第30屆世界盃青棒錦標賽中華培訓隊藍白對抗賽第2戰15日三重登場，白隊先發投手孫易磊（前）用54球投3局被敲5安，失5分責失分、無關勝敗。孫易磊表示，之前長時間休息，再度登板投球感覺不錯，但想要把很多事情一次做完，結果造成反效果。 中央社
2022第30屆世界盃青棒錦標賽中華培訓隊藍白對抗賽第2戰15日三重登場，白隊先發投手孫易磊（前）用54球投3局被敲5安，失5分責失分、無關勝敗。孫易磊表示，之前長時間休息，再度登板投球感覺不錯，但想要把很多事情一次做完，結果造成反效果。 中央社

U18世界盃培訓隊藍白對抗賽第2戰，白隊投手孫易磊木棒聯賽後首度實戰登板，目標逐步拉長投球局數，高中最後一年投打守兼顧、要創造自己的特色，也替剛被台鋼雄鷹選中的哥哥開心。

U18世界盃培訓隊持續備戰，昨天起在三重棒球場安排對抗賽，預計打9場，今天白隊先發投手孫易磊用54球投3局被敲5支安打，失掉5分責失分、無關勝敗，比賽後半段上場守左外野，2打數沒有安打。

總教練周宗志接受媒體訪問時表示，在年初高中木棒聯賽結束過後，就讓孫易磊休息，今天是首度實戰登板投球，比賽節奏還沒有掌握很好，但整體看起來有達到教練團的預期，母隊穀保家商高三球員畢業之後，接下來孫易磊和林盛恩需要負擔更多投球責任，兩人都是投打二刀，攻擊也會扮演重要的角色。

孫易磊表示，之前比較長時間的休息，今天再度登板投球感覺不錯，但想要把很多事情一次做完，造成反效果，因為同時需要打擊，對抗賽預計只會再登板投球一次，許久沒有丟到50球，下一次登板目標把用球數再增加。

孫易磊今年升上高三，也知道接下來需要承擔更多責任，他希望高中最後一年能再幫母隊拿下冠軍，也想要打出自己的特色，目前投打二刀發展、沒有特別喜歡打擊或者投球，希望在投、打、守三方面都可以不輸人，也會花加倍的時間訓練。

孫易磊的哥哥孫易伸今年參加中職選秀，在第20輪被台鋼雄鷹隊指名，孫易磊笑說，在穀保的宿舍一起看選秀，隊友前半段陸陸續續被指名，「只有我被看到最後，聽到哥哥的名字很替他開心」。

至於畢業目標是否是選秀，孫易磊表示，最後一年先讓自己更進步，等到時間接近了，再來評估是否要挑戰中職選秀。

選秀 台鋼雄鷹 穀保家商

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