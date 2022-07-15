日職／追平傳奇江夏豐成就 阪神左投暌違53年連兩戰完封巨人

中央聯盟在14日的賽事中，阪神虎隊以3比0擊敗巨人隊，以2勝1敗的優勢贏下系列賽。季初曾經一勝難求的阪神虎，現在已經站上央聯第四的位置，距離A段班也只剩下半場勝差。贏下這場勝利的阪神左投伊藤將司，更是創下了一項暌違53年的大紀錄。

根據日本媒體「東京體育」報導，伊藤將司本場主投9局113球，僅僅被敲出4支零星安打和1次保送，另外飆出9次三振。加上隊友梅野隆太郎、羅哈斯（Melquíades Rojas Jr.）轟出全壘打火力支援，讓伊藤順利拿下這場完封勝利。

伊藤上一次對到巨人是在5月22日，當時他也投出9局完封勝的成績。而阪神上一個能夠連兩戰完封巨人的左投手，已經要追溯到1969年的江夏豐了。面對自己創下暌違53年的紀錄，伊藤認為能夠照著捕手梅野隆太郎的配球，進攻好球帶的兩側，是他認為自己表現較好的地方。

而巨人在這場比賽輸球之後，勝率正式跌破五成。雖然排名仍在央聯第二，但與第三名的橫濱勝差僅有1場，和並列四、五名的阪神和廣島則相聚1.5場勝差。央聯除了獨走的養樂多之外，其餘五隊的勝率都不到5成，呈現罕見的混戰局面。