太武盃青少棒／金門棒球場升級啟用 縣長楊鎮浯開幕開球

（特約記者／王婉玲／綜合報導）

金門縣立棒球場整建完工後，今天(15日)舉行啟用典禮暨第一屆太武盃全國青少棒錦標賽開幕儀式，縣長楊鎮浯擔任開球貴賓，力挺金門棒球。

金門縣立棒球場在1971年興建，經過多次整修，第4次整建工程今年1月完成，6月驗收完工，新增球員休息室、器材室、全壘打牆以及夜間照明設備，設施全面升級，7月14至17日舉行的太武盃全國青少棒錦標賽成為第一個開打的比賽，共有7支球隊共襄盛舉。

今天啟用典禮熱鬧非凡，金門縣長楊鎮浯表示，金門人口不多，運動基數相對也不是太多，在很多運動領域不易培養人才，金門棒球在過去物資匱乏年代推動，到台灣本島出賽成為許多金門人的獨有記憶，這些勝過成績，感謝各位先進前輩的努力。金門棒球場經過第4次整理後，目前符合基本需求，至少三級棒球沒有問題，「棒球運動要有一群不怕煩的人來推動，感謝這些熱情的人。」

金門縣立棒球場整建完工暨啟用典禮。 王婉玲攝影

金門縣體育會棒球運動委員會主委陳滄江指出，棒球是一棒接一棒的運動，金門這幾年創造了很多棒球夢，感謝金門縣政府的支持，還有黃國偉、吳志偉、許元柏、鄭宇神這些年輕教練的付出，創造了很多驚奇，棒球要很多人投入才行，今年有一座這麼好的球場，比較遺憾沒有看台，未來也許有機會再增加。

今年大會特地邀請60年代金門棒球隊教練、球員舉辦表揚儀式，包括林敏政、葉國輝、方振源、梁添益、林鐘良等人，重返金門棒球發源地，頗有傳承發揚美意。