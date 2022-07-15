中職／獅隊夏日商品上架 來看智為大哥、艾璐大嫂放閃

統一獅隊下半季主場賽事首波主題活動「兆豐銀行傑尼獅—夏の恋物語」主題日，將在8月6、7日台南棒球場登場，今年為了建立「JLIONS傑尼獅」品牌價值，特別規畫設計專屬LOGO，球團也在今天公布主題球衣，流露濃濃的日式夏日祭典風格。

獅隊自2018年起推出「傑尼獅JLIONS」，以陳傑憲、蘇智傑、林安可等人領軍以帥氣型男為主題，每年推出不一樣的風格與嘗試成為球迷眾所期待主題活動，今年為了建立JLIONS傑尼獅品牌價值，規畫設計專屬LOGO，設計方向以打造男子偶像團體JLIONS為發想，以棒球草寫風格結合偶像團體風格書寫JLIONS字樣，並以五角星結合S型流星紋路點綴，打造專屬於統一獅的棒球偶像風格。

本次傑尼獅主題日活動，獅子軍選手也將穿上主題球衣出賽，展現不一樣的帥氣，給球迷滿滿的戀愛星星。主題球衣委託沛肯設計共同參與，搭配今年活動主題—夏の恋物語，以日式夏日祭典規畫，在球衣設計上加入許多日式風格元素，以男性浴衣常用的的「甚平花紋」為主體，並於袖口加入「市松紋」的和式方格紋路收邊，兩袖更大膽使用不對稱設計，以白、粉、藏青三色搭配，打造夏日粉紅泡泡氛圍，為了更有日式氣息，球衣兩側及後擺特別加入融合棒球元素及日式花紋的「棒球七寶紋」及「球場海浪紋」，完美結合棒球與夏日祭典調性，打造最日式的夏日棒球盛宴，本款JLIONS傑尼獅專屬球衣、球帽將在15日中午12點於萊恩酷網路購商城開放預購。

迎接傑尼獅夏の恋物語盛會，萊恩酷商品部結合夏日風格，本次UniLions結合Stancave共同合作企劃，推出「Sugar City」系列商品，夏日瀰漫甜味的台南，將充滿夏日氣息的棕櫚葉巧妙的與UNILIONS的棒球主題元素相互結合，打造出極具代表性的迷彩滿版印花，打造一系列屬於一號隊友的夏日休閒感十足的服飾配件，推出迷彩古巴領襯衫、休閒短褲、休閒背心、漁夫帽等多樣商品。