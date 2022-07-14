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中職／富邦悍將另類M1 14年來上半季最低勝率紀錄近了

中職／林智勝反向開轟又高又遠 葉君璋驚呼他變年輕了

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍林智勝擊出兩分砲，獲選當場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍林智勝擊出兩分砲，獲選當場最有價值球員。記者陳正興／攝影

味全龍隊「大師兄」林智勝今天在桃園球場開轟，讓老東家樂天桃猿隊嘗到3：5輸球滋味，他在5局上轟出兩分砲，生涯第293轟成為致勝一擊，龍隊總教練葉君璋看這一轟，直呼：「林智勝變年輕了！」

兩隊打完前4局2：2平手，林智勝5局上砲轟猿隊洋投霸林爵，從他手中轟出右外野兩分砲，本季第4轟、生涯第293轟出爐，穩居中職史上全壘打王。

葉君璋表示，反方向又高又遠，感覺就像林智勝接近年輕時期的全壘打，自己以前球員時期蹲捕時，也看過他這種方式開轟，表示狀況真的不錯。

林智勝賽前對霸林爵17打數只有兩支安打，他說：「2019年對戰14次吞下11次三振，抓不到他的節奏，變化球角度又大，這次有逮到失投球，不過不知是不是全壘打，因此全力衝刺。」

林智勝繼續挑戰生涯第300轟，強調可遇不可求，每場比賽盡力最重要；但他昨天開轟時，場上猿迷爆出熱烈掌聲，讓自己印象非常深刻，「也許他們覺得這是中職大事，很感謝這些球迷的鼓勵，我上壘後也有向他們敬禮。」

林智勝本季第4轟、生涯第293轟出爐，穩居中職史上全壘打王。記者陳正興／攝影
林智勝本季第4轟、生涯第293轟出爐，穩居中職史上全壘打王。記者陳正興／攝影

林智勝 霸林爵

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