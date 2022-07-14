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中職／富邦悍將另類M1 14年來上半季最低勝率紀錄近了

中職／富邦悍將另類M1 14年來上半季最低勝率紀錄近了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒富邦悍將投手陳鴻文。記者劉學聖／攝影
中華職棒富邦悍將投手陳鴻文。記者劉學聖／攝影

今晚輸給統一獅隊後，富邦悍將隊接下來步步為營，只要再輸一場，就確定寫下2009年以來上半季最低勝率，距離近14年來的難堪紀錄形成另類「M1」。

中華職棒自2009年起採取單季120場賽制，上半季最低勝率紀錄，目前仍是2014年中信兄弟隊所締造，當年上半季19勝40敗1和，勝率3成22。

悍將隊今天輸球後，上半季打完55場，戰績15勝40敗，勝率僅2成73，而剩下5場比賽只要再輸1場，就算其他4場全勝，19勝41敗、勝率3成17的成績，依舊低於2014年中信兄弟隊的紀錄。

把下半季加進來看，2009年後半季最低勝率是2012年興農牛隊的2成76，他們在下半季戰績是16勝42敗2和，悍將隊在上半季結束前至少要再拿2勝，才能避免超越自家前身的慘紀錄。

中信兄弟 富邦悍將 統一獅

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