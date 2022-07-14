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中職／富邦悍將另類M1 14年來上半季最低勝率紀錄近了

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中職／給希望又絕望 悍將「煮粥」爆大分苦吞9連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒富邦悍將隊投手陳鴻文。記者劉學聖／攝影
中華職棒富邦悍將隊投手陳鴻文。記者劉學聖／攝影

真的好難贏。富邦悍將隊今晚在台南球場一度追到1分落後，然而守備失誤「煮粥」又引發失分大局，最終以3：10輸給統一獅隊，吞下9連敗，再次刷新自己保持的聯盟本季最長連敗紀錄。

悍將隊今晚在1局上靠著范國宸二壘打先馳得點，不過獅隊靠著2局下的「團隊完全打擊」攻下4分逆轉，林安可二壘打後，林子豪一壘打、潘傑楷三壘打各有1分打點，林岱安再補上一發兩分砲，也是個人本季首轟。

3局上悍將隊再次靠著范國宸敲安得分，4局上的滿壘局面，王正棠高飛犧牲打也有1分打點，一度將比數追近到3：4。

然而4局下獅隊無情再攻3分，胡金龍、林子豪、潘傑楷連續3支安打攻下1分，林岱安觸擊短打，結果捕手、一壘手搶著接球，捕手慢一拍傳一壘又暴傳，導致獅隊再添1分，先發投手陳鴻文抓到1出局後退場，接手的賴智垣抓到第2出局後，投出保送形成滿壘，結果1次暴投再丟掉陳鴻文的1分。

6局下獅隊再攻佔滿壘，又靠著投手犯規拿下1分，7局下羅暐捷施展快腿，代跑胡金龍後盜上二壘，一次迅速回壘逃過牽制，耗掉悍將隊1次挑戰，靠推進上三壘後，羅暐捷又藉著林岱安敲出的滾地球直衝本壘，原本被判出局，但經過獅隊挑戰，指尖先到，跑回第9分，後續林靖凱的高飛犧牲打再添1分。

獅隊投手胡智為先發6局，雖然被敲8支安打，但失分抑制在3分（2分責失），留下優質先發，加上隊友早早給予支援，拿下本季第6勝、生涯第10勝，防禦率維持在3.00。

悍將隊先發投手陳鴻文3.1局被敲7支安打，丟掉7分（5分責失），只能黯然吞下本季第6敗（1勝），防禦率也從3.88暴增至4.53。

中華職棒統一獅隊投手胡智為。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅隊投手胡智為。記者劉學聖／攝影

陳鴻文 胡金龍

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