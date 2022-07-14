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中職／林智勝兩分砲屠猿 致勝轟終結老東家5連勝

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
林智勝生涯第293轟出爐，本季第5次獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
林智勝生涯第293轟出爐，本季第5次獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

味全龍隊上半季被樂天桃猿隊一路壓著打，今天在桃園球場靠「大師兄」林智勝開轟扭轉情勢，他在5局上轟出兩分砲，生涯第293轟成為致勝一擊，龍隊終場5：3獲勝，也讓猿隊中斷5連勝。

龍隊終止對戰3連敗，上半季和猿隊交手15場結束，只有3勝12敗，不過此役獲勝後，戰績升至29勝28敗，最後3戰力保半季5成勝率機會不小。

猿隊2局下率先展開攻勢，馮健庭觸身球、余德龍靠失誤上壘，張閔勛犧牲觸擊因野手選擇形成滿壘，下一棒黃敬瑋揮出雙殺打，但馮健庭跑回全場第1分。

3局下，林泓育揮出二壘打後，再靠朱育賢安打攻下第2分。

龍隊前3局未能破蛋，4局上林智勝、張祐銘安打後，前一局締造隊史第1萬支安打紀錄的曾陶鎔，出現第2安攻下兩分打點，追成2：2平手。

龍隊5局上張政禹揮出二壘打後，林智勝砲轟猿隊洋投霸林爵，從他手中轟出右外野兩分砲，本季第4轟、生涯第293轟出爐，穩居中職史上全壘打王，幫助龍隊4：2超前。

猿隊6局上換上中繼投手蘇俊羽，對蔣少宏投出觸身球、暴投，龍隊再靠邱辰安打、吳東融內野滾地球攻下1分，拉大成3分領先，一路維持優勢到比賽結束，林智勝本季第5次獲選單場MVP。

龍隊先發投手郭郁政投5局，被揮出7支安打，失兩分（1分自責）奪勝，成為本季首位奪下5勝（4敗）的龍隊本土投手；霸林爵同樣先發5局，被揮出9支安打，失4分吞敗，戰績掉到4勝2敗。

林智勝生涯第293轟成為致勝一擊，打斷猿隊5連勝。記者陳正興／攝影
林智勝生涯第293轟成為致勝一擊，打斷猿隊5連勝。記者陳正興／攝影

林智勝 馮健庭

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