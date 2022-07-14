中職／林智勝等快1個月再開轟 生涯第293轟助龍隊超前

味全龍隊40歲老將林智勝終於又開轟了，今天在桃園球場對樂天桃猿隊5局上，從洋投霸林爵的手中轟出右外野兩分砲，本季第4轟出爐，生涯累積293轟再破自己紀錄，仍是中職史上最多轟球員。

龍猿戰打完前4局2：2平手，龍隊5局上張政禹揮出二壘打後，林智勝砲轟霸林爵，幫助龍隊超前比數。

林智勝今天賽前對戰霸林爵17個打數，只有兩支安打，此役前3個打數就有兩安，而且生涯對戰首轟出爐。

這是林智勝繼6月17日在天母球場，從中信兄弟隊洋投德保拉的手中轟出陽春砲後，相隔快1個月再開轟，本季4轟紀錄前3轟都是陽春砲，今天首度轟出兩分砲。