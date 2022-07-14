中職／回歸首戰提前退場 林安可敲界外球表情痛苦
統一獅隊林安可今天才首度傷癒歸隊，不料5局下敲出一顆界外球後，疑似因用力過猛、身體不適，獅隊立刻將他換下場休息，回歸首戰提前退場。
林安可季前在自辦熱身賽打擊揮空，導致右手手掌鉤狀骨骨裂，開刀治療後休息3個月，才開始在二軍出賽，以代跑、代守為主，到昨天開始實戰打擊，確認身體狀況沒問題，才在今天拉上一軍。
回歸一軍的第一場，林安可扛起第4棒、右外野手，2局下首打席就敲出二壘安打，帶動球隊單局4分攻勢，3局則敲出滾地球出局，守備上還有美技接球。
只不過5局下林安可的第3打席，面對游霆崴在0好2壞下揮棒，敲出界外球，但打擊結束後林安可表情痛苦，獅隊趕緊將他換下場休息，由李丞齡代打。
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