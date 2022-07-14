中職／社團高職投手勇闖職棒殿堂 小琉球人陳正毅寫下傳奇

剛滿22歲的桃園市成棒隊投手陳正毅，在今年中華職棒選秀會第24輪被台鋼雄鷹選中，和其他高中強隊出身的球員背景大不同，屏東離島小琉球出生的他，高中時跨海就近就讀東港海事水產學校並加入社團性質的棒球隊，高三入選U18國際軟式棒球錦標賽中華代表隊，大四錄取桃園成棒隊，在台灣未來之星棒球邀請賽表現優異，成功挑戰中職選秀，也是小琉球第一人。

陳正毅的棒球起步比其他科班選手慢，念琉球國中時接觸慢速壘球，僅是玩票性質，國中畢業跨海就讀東港海事時加入棒球社團，高中3年每天搭船到本島上課、練球，教練潘冠霖看中他優異的柔軟度、協調性和臂力，培養成隊上王牌投手，高三時以136公里的球速，入選U18國際軟式棒球錦標賽中華代表隊，在冠軍戰對上日本時擔任先發表現優異，嶄露頭角。

中華隊一次移地訓練與稻江科技管理學院友誼賽，稻江教練黃嘉育發現他的投球才華，邀他加入，他也答應在棒球這條道路努力前進，因非高中科班學校出身，一進大學球隊，不論是團體生活或訓練量都不習慣，黃教練不急著從技術面訓練，從增肌開始，身高181公分的他，從入學時的63公斤已長至74公斤，直球球速和續航力跟著提升；在年中的台灣未來之星棒球邀請賽表現優異，在球隊教練、學長鼓勵下，陳正毅決定挑戰中華職棒。

第24輪被台鋼雄鷹選中時，陳正毅當下感覺如夢境般的不真實，過去挑戰職棒舞台念頭只是一閃而過，沒太大信心，這次在二軍交流賽中勇於和打者對決，9局中沒有四死球，教練和學長認為他有挑戰職棒實力，鼓勵參加選秀，他也給自己一次機會，最後結果出爐，雖然輪次不高，但有如作夢般；他說，進入職棒殿堂後更要加倍努力，爭取後年上一軍，也以自己的經歷鼓勵社團球員不王勇敢追夢，挑戰職棒過程很辛苦，憑藉對棒球的熱情和努力堅持下來。