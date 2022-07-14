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中職／曾陶鎔靠速度衝出內野安打 龍隊第1萬安出爐

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
曾陶鎔3局上揮出內野安打，締造隊史第1萬支安打紀錄。記者陳正興／攝影
曾陶鎔3局上揮出內野安打，締造隊史第1萬支安打紀錄。記者陳正興／攝影

味全龍隊今天作客桃園球場，8棒左外野手曾陶鎔3局上揮出內野安打，締造隊史第1萬支安打紀錄。

龍隊今天賽前累積9998支安打，中職史上排名第6，前5隊是中信兄弟隊32677支、統一獅隊32002支、富邦悍將隊（含前身俊國熊、興農牛、義大犀牛隊）30087支、樂天桃猿隊22220支、中信鯨隊10200支。

龍隊今天面對猿隊洋投霸林爵，開路先鋒吳東融首局揮出左外野安打，也是隊史第9999安，接下來連續6名打者被解決；3局上曾陶鎔率先站上打擊區，揮出投手前軟弱滾地球，全力衝向一壘，霸林爵傳一壘來不及，形成內野安打。

兄弟2020年5月14日對悍將隊之戰，隊史第3萬支安打紀錄就是吳東融締造。

曾陶鎔靠速度衝出內野安打。記者陳正興／攝影
曾陶鎔靠速度衝出內野安打。記者陳正興／攝影

吳東融 曾陶鎔

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