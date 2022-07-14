中職／龍隊輪值沒有徐若熙 選秀榜眼林凱威分擔終結者

味全龍隊21歲超級新人徐若熙，今年還未有出賽紀錄，總教練葉君璋今天證實，下半季賽事22日開打後，他也不會被列入先發投手輪值名單。

徐若熙去年3月17日初登板，在台中洲際球場對中信兄弟隊之戰先發3.2局，11個出局數都飆出三振，寫下中職史上新紀錄，整季出賽20場（19場先發）投出3勝7敗、防禦率3.11，菜鳥球季投81局休兵。

邁入生涯第2個球季前，徐若熙傳出右手肘韌帶輕微撕裂傷的消息，持續接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，上半季無法出賽。

龍隊目前28勝28敗，上半季排名暫居第4，打完最後4戰後，下半季22日在新竹球場開打，將以地主身分對富邦悍將隊進行3連戰，葉君璋對於下半季先發投手名單已有規畫。

他表示，除了兩名洋投布里悍、鋼龍，本土3人就是王維中、林子昱、郭郁政，昨天完成本季初先發的吳俊杰也有機會，暫時沒有考慮徐若熙。

牛棚部分，葉君璋強調伍鐸仍會擔任「終結者」，今年選秀會首輪挑中的前旅美投手林凱威加盟後，兩人輪流扛起重任，如果同時出賽，就把林凱威擺在前面。