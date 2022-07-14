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中職／詹子賢挑戰速球王連霸 德保拉展現「二刀流」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
詹子賢。圖／中信兄弟隊提供
詹子賢。圖／中信兄弟隊提供

今年中華職棒明星賽除了對抗賽、全壘打大賽外，另有兩項技術挑戰賽，都是要選手嘗試平時不熟悉的領域，7月30日詹子賢、郭天信、拿莫・伊漾、王勝偉要挑戰「野手速球王」，7月31日的「打準大賽」則有德保拉、胡智為等4名投手參戰。

中職在2018年明星賽曾舉辦「我是速球王」競技，當時由詹子賢以最快147公里球速，壓倒王柏融的145公里，由於隔年明星賽沒舉辦速球王競賽，今年詹子賢挑戰連霸。

今年中職速球王採團體賽制，中華隊由詹子賢、郭天信聯手，對抗明星隊的拿莫・伊漾、王勝偉，每位有3球機會，各隊選手加總球速公里數多者獲勝。而個人球速加總最高者，即成為本次明星賽速球王，除了4名選手外，還有4名神秘嘉賓。

上一屆2019年明星賽也辦過「打準大賽」，當時王威晨、李宗賢、林立和林祖傑4名野手參賽，結果王威晨、林祖傑各擊落7片板子，並列冠軍。

今年打準大賽有投手挑戰「二刀流」，一樣分成兩隊採取團體賽，中華隊是胡智為、曾峻岳、陳傑憲，明星隊則是德保拉、豪勁、申皓瑋，4投2野較勁。

「打準大賽」規定，每人共有5次揮棒機會，將球場劃分為四個區域，各區域代表一個分數，擊出飛球於該區域落地則可得到相對應分數，球直接擊中分數牌則得3倍分數。第5次揮棒得到的分數再乘2倍。

明星賽 詹子賢 球速

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