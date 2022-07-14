中職／明星隊完整名單出爐 林承飛沒漏勾

中華職棒今天公布明星隊最終24人名單，除了先前已公開的票選先發12人外，新揭曉的推薦12人中，游擊手林承飛也不意外的入選；另外全壘打大賽出現的兩個空缺，由拿莫伊漾、林子豪補上。

今年明星賽於7月30、31日在台中洲際棒球場進行，分為中華隊對決明星隊，中華隊24人名單日前已完整公布，而明星隊除了先發12人外，另12人由教練推薦入選，今天公布完整名單，富邦悍將、樂天桃猿隊各占3人，中信兄弟、味全龍、統一獅隊各2人。

全壘打大賽名單由球迷票選出8名好手，不過林安可、吉力吉撈．鞏冠還有傷在身，宣告缺席，由同隊的林子豪、拿莫伊漾遞補，拿莫伊漾屆時打算上演打擊姿勢模仿秀。

「明星隊24人陣容」如下：

先發投手：德保拉（中信兄弟）

中繼投手：楊志龍（中信兄弟）

救援投手：豪勁（樂天）

捕手：高宇杰（中信兄弟）

一壘手：拿莫伊漾（味全）

二壘手：岳東華（中信兄弟）

三壘手：林子豪（統一）

游擊手：王勝偉（富邦）

外野手：陳子豪（中信兄弟）、陳文杰（中信兄弟）、陳晨威（樂天）

指定打擊：林智勝（味全）

投手：朱俊祥（樂天）、鋼龍（味全）、施子謙（統一）、布雷克（統一）、呂彥青（中信兄弟）、陳冠偉（味全）、陳仕朋（富邦）

野手：戴培峰（富邦）、范國宸（富邦）、張閔勛（樂天）、林承飛（樂天）、林書逸（中信兄弟）